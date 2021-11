¿Qué tan saludables son los bocadillos “saludables”?

Fuentes:

⦁ Revista del Consumidor. (2019). Barras de cereal. Oct. 2021, de PROFECO Sitio web: gob.mx/cms/uploads/attachment/file/474901/ESTUDIO_DE_CALIDAD_BARRAS_DE_CEREAL.pdf

⦁ Use of the Term Healthy on Food Labeling. fda.gov/food/food-labeling-nutrition/use-term-healthy-food-labeling

⦁ The Science of Snacking

hsph.harvard.edu/nutritionsource/snacking/

⦁ Kantar. (2019). 33% de los mexicanos prefieren comer fruta al mediodía. Nov. 2021, de KANTAR Sitio web: kantar.com/latin-america/inspiracion/consumidor/33-de-los-mexicanos-prefieren-comer-fruta-al-mediodia