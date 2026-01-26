¿Qué significa tener muchas mascotas? UNAM lo explica y asocia a vacío emocional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque poco conocido por la mayoría de la población, el síndrome del arca de Noé es un trastorno psiquiátrico reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Este padecimiento se manifiesta a través de la acumulación compulsiva de animales domésticos, que no reciben los cuidados adecuados por parte de quien los mantiene.
De acuerdo con especialistas de la UNAM, este trastorno va más allá del amor por los animales.
Al respecto, Hugo Sánchez Castillo, profesor de la Facultad de Psicología, explicó que las personas con este síndrome suelen negar que sus animales están en condiciones de abandono, aunque vivan en hacinamiento, sin alimento suficiente y en espacios insalubres.
A diferencia del síndrome de Diógenes —en el que se acumulan objetos o basura—, el del arca de Noé involucra seres vivos, lo cual representa un riesgo tanto para los animales como para la salud física y emocional de la persona afectada.
El problema es más frecuente en adultos mayores que han vivido pérdidas significativas o situaciones de abandono. Sánchez Castillo indicó que en muchos casos se relaciona con el síndrome del nido vacío, donde los animales se convierten en compañía emocional, pero la acumulación se vuelve incontrolable.
Desde la etología, la profesora Claudia Edwards Patiño, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, advirtió que esta situación representa una forma de maltrato animal, además de tener implicaciones sanitarias y legales. En estos casos, los animales sufren por falta de alimento, agua y atención médica, y enfrentan ambientes saturados de heces, orina y enfermedades contagiosas.
Ambos expertos coincidieron en que el tratamiento debe ser integral: con atención psicológica, posible apoyo farmacológico y participación familiar. Subrayaron que no se debe confundir esta conducta con un acto de bondad, sino reconocerla como una patología.
Finalmente, señalaron que el abordaje de este fenómeno debe incluir estrategias legales, médicas y sociales. Aunque ya existen leyes de protección animal en todos los estados del país, proponen incluir en la Ley General de Bienestar Animal mecanismos de atención especializada para quienes presentan este trastorno, a fin de garantizar el bienestar tanto humano como animal.
Para leer el artículo completo da clic aquí: síndrome del arca de Noé
RYE-