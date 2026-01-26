¿Qué significa tener muchas mascotas? UNAM lo explica y asocia a vacío emocional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque poco conocido por la mayoría de la población, el síndrome del arca de Noé es un trastorno psiquiátrico reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Este padecimiento se manifiesta a través de la acumulación compulsiva de animales domésticos, que no reciben los cuidados adecuados por parte de quien los mantiene.

De acuerdo con especialistas de la UNAM, este trastorno va más allá del amor por los animales.

Al respecto, Hugo Sánchez Castillo, profesor de la Facultad de Psicología, explicó que las personas con este síndrome suelen negar que sus animales están en condiciones de abandono, aunque vivan en hacinamiento, sin alimento suficiente y en espacios insalubres.