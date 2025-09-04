Prueba de 3 minutos detecta el Alzheimer antes de los síntomas

Aunque el Alzheimer no tiene cura, los especialistas coinciden en que detectarlo de manera temprana abre oportunidades clave: aplicar tratamientos que retrasen su avance, planificar con mayor anticipación los cuidados y reducir el impacto emocional en pacientes y familias.

Actualmente, la mayoría de los diagnósticos se realizan en etapas tardías, cuando el daño neuronal ya es irreversible. Por ello, una herramienta de detección rápida, accesible y no invasiva representa un avance esperanzador para la medicina y la sociedad.

Con este tipo de innovaciones, la ciencia sigue acercando respuestas a uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI: enfrentar la epidemia global de demencia.