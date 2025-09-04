Prueba de 3 minutos detecta el Alzheimer antes de los síntomas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva prueba médica podría cambiar el rumbo del diagnóstico del Alzheimer en el mundo. Investigadores de distintas universidades desarrollaron un test de ondas cerebrales que, en tan solo tres minutos, es capaz de detectar la enfermedad años antes de que aparezcan los primeros síntomas.
La técnica, descrita en un reciente estudio científico, consiste en mostrar rápidamente imágenes a un paciente mientras un electroencefalograma registra su actividad cerebral. Cuando una imagen se repite, el cerebro sano responde de inmediato; en cambio, en personas con deterioro cognitivo leve —un signo temprano del Alzheimer— la reacción resulta débil o inconsistente.
Lo sorprendente es que esta prueba puede identificar alteraciones incluso en quienes llevan una vida “normal” y aún no presentan olvidos frecuentes u otros signos visibles de la enfermedad.
Aunque el Alzheimer no tiene cura, los especialistas coinciden en que detectarlo de manera temprana abre oportunidades clave: aplicar tratamientos que retrasen su avance, planificar con mayor anticipación los cuidados y reducir el impacto emocional en pacientes y familias.
Actualmente, la mayoría de los diagnósticos se realizan en etapas tardías, cuando el daño neuronal ya es irreversible. Por ello, una herramienta de detección rápida, accesible y no invasiva representa un avance esperanzador para la medicina y la sociedad.
Con este tipo de innovaciones, la ciencia sigue acercando respuestas a uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI: enfrentar la epidemia global de demencia.
RPO