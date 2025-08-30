Protégete contra el VPH con la vacuna gratuita que aplica la SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) mantiene vigente la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a adolescentes de 11 a 16 años, que ayuda a reducir el riesgo de contraer cáncer cervicouterino.

La vacuna, que se aplica en los 364 centros de salud que hay en todo el estado, también está dirigido a mujeres y hombres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años, que viven o son portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como niñas, mujeres y adolescentes que se encuentren en protocolo de atención por violencia sexual.

Del 26 de abril a la fecha se han aplicado 28 mil 105 dosis de este biológico y la campaña estará vigente hasta el 31 de diciembre. La próxima semana se espera que el Gobierno federal envíe otra dotación más de la vacuna.