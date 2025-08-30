Protégete contra el VPH con la vacuna gratuita que aplica la SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) mantiene vigente la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a adolescentes de 11 a 16 años, que ayuda a reducir el riesgo de contraer cáncer cervicouterino.
La vacuna, que se aplica en los 364 centros de salud que hay en todo el estado, también está dirigido a mujeres y hombres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años, que viven o son portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como niñas, mujeres y adolescentes que se encuentren en protocolo de atención por violencia sexual.
Del 26 de abril a la fecha se han aplicado 28 mil 105 dosis de este biológico y la campaña estará vigente hasta el 31 de diciembre. La próxima semana se espera que el Gobierno federal envíe otra dotación más de la vacuna.
Se administra en el brazo izquierdo, mediante una inyección intramuscular y en ocasiones puede presentarse dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, de dos a tres días; los síntomas no requieren tratamiento y desaparecen de forma espontánea.
