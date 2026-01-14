Propósitos de Año Nuevo pueden alterar la salud emocional

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Bajar de peso y hacer dietas estrictas para depurar los excesos de comida después de las fiestas decembrinas genera ansiedad en 4 de cada 10 personas y puede convertirse en una etapa de inestabilidad emocional, tanto por el clima invernal como por las transiciones psicosociales. (1)

De acuerdo con un reporte de la macroencuesta de Statista Consumer Insights, algunos de los principales propósitos de las y los mexicanos para el nuevo año son hacer ejercicio, comer sano y perder peso. (2)

Sin embargo, diversas investigaciones, consultadas por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), han demostrado que la reducción de luz natural durante el invierno —con días más cortos y menor exposición solar— puede alterar el reloj biológico, así como los niveles de serotonina y melatonina, lo que contribuye a síntomas de depresión. (3)

Asimismo, estos patrones pueden intensificarse, entre otros factores, por el retorno a la rutina tras las vacaciones y el estrés económico derivado de los gastos de fin de año.

Pero cuidar la alimentación no es solo cuestión de números en la báscula, ni de restringir comidas o seguir dietas extremas, ya que debe ir de la mano de la salud mental, porque si el enfoque no es sostenible ni equilibrado, tarde o temprano se volverá a caer en los mismos hábitos que se intentaban cambiar, coinciden diversos especialistas. (4)

También, como señala un artículo publicado por el Instituto Raimon Gaja, seguir dietas restrictivas puede ser muy peligroso tanto a nivel físico como psicológico, pues mantener un régimen extremo, saltarse comidas y caer en ciclos de culpa y compensación puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria.

Por ello, médicos y nutriólogos recomiendan mantener una alimentación equilibrada —incluyendo más fibra y disfrutando la comida, sin sufrimiento—, controlar las porciones, disminuir el consumo de productos ultraprocesados, beber más agua simple, dormir lo suficiente y realizar actividad física de manera regular.