Promueve SSM la donación de leche materna

Así como realizarle estudios de laboratorio para descartar enfermedades y estar dando pecho a un menor de un año de edad, análisis de sangre, para descartar la existencia de alguna infección que pueda ser trasmitida al bebé como Hepatitis B o C y sífilis entre otras; además de no haber tenido transfusiones sanguíneas los últimos 6 meses y no consumir tabaco, alcohol o drogas.

Estos requisitos son los que deben cumplir las donadoras de leche humana, acción que salva la vida de bebés prematuros o de bajo peso, que están en terapia intensiva y que no toleran fórmulas de leche artificial.

Gracias a los 76 mil 325 mililitros de leche recolectada mensualmente los prematuros son alimentados con este vital líquido, lo que reducen el riesgo de complicaciones, además de que los ayuda a crecer y madurar, ya que la leche contiene la cantidad exacta de micro y macro nutrientes para un mejor neurodesarrollo en los recién nacidos.

avl