Promueve SSM donación altruista de sangre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Funcionarios de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) promueven la donación altruista de sangre entre la población, para salvar la vida de pacientes graves que requieren de una transfusión.

La titular de la SSM, Belinda Iturbide Díaz, acompañada por el director de los Servicios de Salud de Michoacán, Axayácatl Marín Correa, y directivos de la dependencia, verificaron las instalaciones del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) para invitar a la ciudadanía a donar y supervisar que la unidad cuente con los insumos necesarios para la captación de sangre.

Cada año, el CETS obtiene más de 25 mil unidades sanguíneas que se distribuyen en los 27 hospitales de la Secretaría de Salud, destinadas a atender a pacientes oncológicos, con emergencias obstétricas y urgencias médicas. Los grupos sanguíneos que más donan en Michoacán son los O, A y B positivo, AB positivo; así como los O, A y B negativo.

Para ser donador es indispensable presentar identificación oficial con fotografía, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar enfermo, no haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas, no estar embarazada y no contar con registro de hepatitis B y C, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o sífilis.

Es importante presentarse en ayuno, no consumir grasas un día antes e hidratarse suficiente con agua pura, previo al proceso de donación, proceso que dura un promedio de dos horas. Para agendar una cita la población puede llamar a la línea telefónica 443 324 3919, extensiones 128 y 118, en horario de 08:30 a 18:00 horas de lunes a domingo.

Doc