Prevención, la clave para evitar ceguera por diabetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diabetes mellitus es una de las principales causas de ceguera irreversible en adultos en edad productiva en México, debido al daño que provoca en los vasos sanguíneos de la retina. Sin embargo, especialistas aseguran que este desenlace puede prevenirse con educación, hábitos saludables y revisiones médicas oportunas.
Los niveles elevados de azúcar afectan directamente los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluidos los ojos.
Estos vasos se hinchan, presentan fugas y poco a poco van dañando la visión. Es un proceso silencioso, por eso es vital atenderse desde el diagnóstico.
La recomendación mínima es una revisión anual, aunque en casos con daño previo puede requerirse cada dos a cuatro meses.
La retinopatía diabética surge cuando los vasos de la retina se inflaman y dejan escapar líquidos. Si el daño llega a la mácula —área de la visión más nítida— puede provocar pérdida súbita de la vista. En etapas avanzadas, los vasos se cierran, reducen el oxígeno y provocan hemorragias internas, un cuadro conocido como retinopatía proliferativa.
La diabetes acelera la aparición de cataratas y favorece el glaucoma. La visión borrosa transitoria también es común.
Medirse regularmente los niveles de azúcar.
Seguir los tratamientos indicados por médicos.
Realizar ejercicio moderado, como caminar 30 minutos al día.
Adoptar una alimentación balanceada.
Hacer pausas visuales si se trabaja frente a pantallas.
