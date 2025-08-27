Prevención, la clave para evitar ceguera por diabetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diabetes mellitus es una de las principales causas de ceguera irreversible en adultos en edad productiva en México, debido al daño que provoca en los vasos sanguíneos de la retina. Sin embargo, especialistas aseguran que este desenlace puede prevenirse con educación, hábitos saludables y revisiones médicas oportunas.

Los niveles elevados de azúcar afectan directamente los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluidos los ojos.

Estos vasos se hinchan, presentan fugas y poco a poco van dañando la visión. Es un proceso silencioso, por eso es vital atenderse desde el diagnóstico.