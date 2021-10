¿Por? Cofepris "para" venta de pastillas contra disfunción eréctil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), detectó que el producto ADUL-T o tabletas negras, mismo que se publicita con la leyenda Black is the New Blue en diversos canales de televisión y sitios web, no cuenta con registro sanitario emitido por esta autoridad.

En comunicado de prensa la Cofepris detalló que el producto es promocionado de manera irregular como solución para trastornos relacionados con la actividad sexual, tales como la disfunción eréctil o impotencia.

"Al no contar con evidencia ni estudios que garanticen la seguridad, calidad o eficacia de este producto, Cofepris emite una alerta sanitaria por el riesgo para la salud que representa para cualquiera que lo consuma", se lee en el texto.