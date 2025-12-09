Podrían probar en México vacuna experimental para "curar" el VIH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de 40 años del descubrimiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), una nueva estrategia científica podría abrir el camino hacia una "cura funcional". Investigadores del Tecnológico de Monterrey y del Ragon Institute de Massachusetts presentaron una innovadora propuesta para iniciar ensayos clínicos en México de una vacuna terapéutica contra el VIH.

La iniciativa fue anunciada durante el primer simposio conjunto entre ambas instituciones, en el que se detallaron los avances del proyecto, basado en un enfoque que combina teoría de redes y biología estructural.

¿Cómo funciona esta vacuna?

A diferencia de una vacuna preventiva, este desarrollo está diseñado para personas que ya viven con VIH. El objetivo es que, tras ser vacunadas, puedan suspender el tratamiento antirretroviral sin que el virus vuelva a replicarse.

El inmunólogo Gaurav Gaiha, líder del equipo en el Ragon Institute, explicó que el virus tiene una capacidad extraordinaria de mutación que lo hace casi invulnerable a las respuestas del sistema inmunológico. Por ello, su laboratorio utilizó herramientas matemáticas para analizar la estructura del virus como una red de nodos. Así identificaron puntos estructurales “rígidos” que el virus no puede modificar sin colapsar.

“El virus casi siempre puede superar la respuesta de las células T humanas”, explicó Gaiha.“Pero si atacamos sólo los aminoácidos esenciales para su estructura, el virus no puede escapar.”

¿Qué es una “cura funcional”?

La llamada cura funcional no elimina por completo el VIH del cuerpo, pero sí permite mantenerlo controlado sin necesidad de medicamentos diarios. Actualmente, si una persona interrumpe su tratamiento, el virus regresa. Con esta vacuna, se busca que el sistema inmune mantenga suprimida la infección de forma permanente.

México, sede estratégica para los ensayos

El equipo ya ha iniciado ensayos clínicos en África, específicamente en Zimbabue, con más de 70 personas vacunadas. Sin embargo, para probar la eficacia global, es necesario aplicarla también en países donde predomina otro subtipo del virus. En América y Europa es común el clado B, por lo que México se convierte en una pieza clave para la siguiente fase del estudio.

Además, los investigadores señalaron que, a diferencia de Estados Unidos, México ofrece condiciones regulatorias más ágiles, sin sacrificar estándares científicos.

“Si pudiéramos tener al primer paciente dosificado en México, sería algo fenomenal para el próximo año”, dijo Gaiha, proyectando 2026 como fecha objetivo.

Clínica VIHVA, posible sede del ensayo

Entre los centros clínicos considerados está la Clínica VIHVA del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en Ciudad de México. Actualmente atiende a más de mil 600 pacientes y cuenta con certificación internacional para realizar ensayos clínicos complejos.

La doctora Brenda Crabtree, representante de la clínica, destacó su experiencia en la implementación de terapias antirretrovirales en México desde 2014.

Una alianza científica a largo plazo

Este proyecto forma parte de una colaboración más amplia entre el Tec de Monterrey y el Ragon Institute, que incluye intercambios de investigadores, financiamiento de proyectos piloto y generación de talento científico en ambos países.

“Esperamos que esta colaboración ayude a cerrar la brecha y a aprovechar el crecimiento del potencial científico en México”, afirmó Alison Ringel, representante del Ragon Institute.

mrh