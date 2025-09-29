¿Pisas charcos? Estas infecciones podrías tener en los pies

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las lluvias no solo traen frescura y alivio al calor, también abren paso a riesgos para la salud que muchas veces pasan desapercibidos. Uno de ellos está justo bajo nuestros pies: los charcos y el agua estancada.

Estos espacios se convierten en focos de infección debido a la acumulación de humedad, residuos y materia orgánica, donde proliferan hongos, bacterias y virus. Al caminar sobre ellos, especialmente con calzado inadecuado o pies desprotegidos, se incrementa el riesgo de infecciones cutáneas y otras enfermedades más serias.