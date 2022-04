Pide SSM no bajar la guardia contra Covid-19 en Semana Santa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invitó a la población a no bajar la guardia y a continuar con las medidas preventivas contra el Covid-19, durante las vacaciones de Semana Santa.



De acuerdo con el jefe del Departamento de Epidemiología de la SSM, Fabio Silahua Silva, es importante continuar con el uso de cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados como cines, teatros, centros comerciales, tiendas, autobuses, museos o restaurantes que no cuenten con terraza o áreas con ventilación.



En cuanto a los espacios abiertos, es recomendable mantener distancia social y permanecer en zonas con amplía ventilación, y que en el caso playas y parques acuáticos, será necesario retirar el cubrebocas únicamente para meterse a nadar.



El lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial es otra medida que la población debe adoptar no solo para prevenir Covid-19, sino también para evitar enfermedades gastrointestinales o de la piel en vacaciones.



Ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, la SSM exhorta a la población a comunicarse a las líneas telefónicas 800-123-2890 y al 911, o bien acudir a al médico de su centro de salud más cercano, para recibir orientación sobre Covid-19.

