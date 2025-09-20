PET Scan beneficiará a niñas y niños con cáncer del Hospital Infantil: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los pacientes pediátricos con cáncer, atendidos en el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” de Morelia, tendrán acceso al PET Scan, puesto en marcha recientemente en el Instituto Michoacano de Oncología, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).
Esta colaboración interinstitucional permitirá brindar diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados, mejorando significativamente las oportunidades de recuperación para la población infantil y juvenil con cáncer.
En Michoacán, este centro hospitalario es un pilar fundamental en la lucha contra el cáncer infantil, ya que es la única unidad médica acreditada para ofrecer tratamiento oncológico sin costo a pacientes de cero a 17 años. La institución hoy da seguimiento a 170 niñas y niños en tratamiento activo, supervisa a 289 en fase de vigilancia y celebra a más de 500 sobrevivientes de esta enfermedad.
Las patologías más recurrentes de atención suelen ser leucemia, linfomas y tumores del sistema nervioso central, a estos pacientes se les brinda estancia hospitalaria, estudios de laboratorio, cirugías (en caso de ser necesario) radioterapia, quimioterapia y medicamentos totalmente gratuitos.
Con el PET Scan, se asegura que los pacientes más jóvenes y vulnerables del estado cuenten con la tecnología más avanzada para su atención oncológica. El acceso a este equipo de vanguardia es un paso crucial para seguir elevando la calidad de los servicios de salud en Michoacán.
