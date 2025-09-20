PET Scan beneficiará a niñas y niños con cáncer del Hospital Infantil: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los pacientes pediátricos con cáncer, atendidos en el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” de Morelia, tendrán acceso al PET Scan, puesto en marcha recientemente en el Instituto Michoacano de Oncología, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Esta colaboración interinstitucional permitirá brindar diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados, mejorando significativamente las oportunidades de recuperación para la población infantil y juvenil con cáncer.