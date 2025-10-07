Pasos para conservar tus dientes por muchos años

El enjuague bucal también juega un papel esencial: reduce el sarro, previene la placa bacteriana y mantiene el aliento fresco. Además, recomiendan reducir el consumo de refrescos, jugos industrializados y dulces, ya que dañan el esmalte dental y favorecen la aparición de caries.

La alimentación es otro pilar del bienestar bucal. Los expertos sugieren mantener una dieta rica en calcio y vitamina D —presente en lácteos, almendras y pescados como el salmón— para fortalecer dientes y huesos.