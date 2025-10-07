Salud

Pasos para conservar tus dientes por muchos años

Mantener una buena salud bucal previene enfermedades del corazón y respiratorias
Una dieta rica en calcio y vitamina D fortalece dientes y huesos
Una dieta rica en calcio y vitamina D fortalece dientes y huesosPixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los dientes no solo son una carta de presentación; también son piezas clave del sistema digestivo y reflejo de la salud general. Según odontólogos, una correcta higiene bucal puede ayudarte a mantenerlos fuertes y brillantes por muchos años.

El cepillado tres veces al día, con movimientos circulares y suaves durante cinco minutos, es la base de una dentadura sana. A este hábito se suma el uso del hilo dental en cada sesión, pues limpia los espacios donde el cepillo no alcanza, evitando la formación de placa y enfermedades como la gingivitis o la periodontitis.

Especialistas subrayan la importancia de acudir al dentista al menos cada seis meses, incluso cuando no haya molestias. Estas revisiones permiten detectar problemas invisibles a simple vista, como caries ocultas o desgaste del esmalte, que a la larga pueden comprometer la salud dental.

El enjuague bucal también juega un papel esencial: reduce el sarro, previene la placa bacteriana y mantiene el aliento fresco. Además, recomiendan reducir el consumo de refrescos, jugos industrializados y dulces, ya que dañan el esmalte dental y favorecen la aparición de caries.

La alimentación es otro pilar del bienestar bucal. Los expertos sugieren mantener una dieta rica en calcio y vitamina D —presente en lácteos, almendras y pescados como el salmón— para fortalecer dientes y huesos.

Una sonrisa saludable no se logra de la noche a la mañana. Es el resultado de constancia, buenos hábitos y prevención. Como coinciden los odontólogos: “Cuidar los dientes no solo embellece la sonrisa, también protege el corazón, el sistema digestivo y respiratorio”.
Te puede interesar:
Reportan seis nuevos casos de sarampión en Michoacán; suman 58 en lo que va de 2025
Una dieta rica en calcio y vitamina D fortalece dientes y huesos

RPO

salud bucal
Dientes

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com