Pasos para conservar tus dientes por muchos años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los dientes no solo son una carta de presentación; también son piezas clave del sistema digestivo y reflejo de la salud general. Según odontólogos, una correcta higiene bucal puede ayudarte a mantenerlos fuertes y brillantes por muchos años.
El cepillado tres veces al día, con movimientos circulares y suaves durante cinco minutos, es la base de una dentadura sana. A este hábito se suma el uso del hilo dental en cada sesión, pues limpia los espacios donde el cepillo no alcanza, evitando la formación de placa y enfermedades como la gingivitis o la periodontitis.
El enjuague bucal también juega un papel esencial: reduce el sarro, previene la placa bacteriana y mantiene el aliento fresco. Además, recomiendan reducir el consumo de refrescos, jugos industrializados y dulces, ya que dañan el esmalte dental y favorecen la aparición de caries.
La alimentación es otro pilar del bienestar bucal. Los expertos sugieren mantener una dieta rica en calcio y vitamina D —presente en lácteos, almendras y pescados como el salmón— para fortalecer dientes y huesos.
RPO