Olvidar beber agua afecta tu salud más de lo que imaginas

La Secretaría de Salud recomienda consumir en promedio dos litros de agua natural al día, además de frutas y verduras que también aportan líquidos. Esta medida no solo mejora la hidratación, también ayuda a reducir la ingesta calórica cuando se sustituyen bebidas azucaradas.

El beneficio aplica a todos los grupos de edad, desde niños hasta personas mayores, así como en mujeres embarazadas y en etapa de lactancia. No cumplir con la ingesta adecuada puede traducirse en fatiga, problemas digestivos y menor rendimiento físico y mental.