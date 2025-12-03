¡Ojo con los embutidos! Podrían afectar tu salud si los consumes en exceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consumo excesivo de carnes frías y embutidos, como jamón, salchicha, salami, chorizo, longaniza y mortadela, puede tener consecuencias graves para la salud, advierten especialistas en nutrición. Entre los principales riesgos se encuentran el aumento del colesterol, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, retención de líquidos, y daños al páncreas y al hígado. Incluso, algunos estudios han relacionado su ingesta con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

De acuerdo con el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), que consultó un informe de The Lancet Planetary Health, las tasas de enfermedades asociadas a estos productos disminuirían notablemente si se redujera su consumo semanal de poco más de 2 porciones a 1.4.

Durante 2024, el consumo nacional de embutidos y carnes frías alcanzó las 1.2 millones de toneladas, lo que representa un promedio de 8 kilos por persona al año, según datos del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne). En los hogares mexicanos, estos productos representan el 22% del gasto en alimentos y el 16% del volumen total de carne adquirida.

Un artículo especializado de Ganadería.com señala que las salchichas y jamones dominan el mercado con 50% y 38% del volumen, respectivamente, siendo especialmente populares en hogares con ingresos bajos y medios.

Estos alimentos se elaboran comúnmente a partir de recortes de cerdo, mezclas de tocino, pollo y pavo, combinados con condimentos, conservadores, azúcar, colorantes y nitrito de sodio. Aunque su calidad varía según el fabricante, todos comparten componentes como grasas saturadas y altos niveles de sal y azúcares, que pueden representar riesgos si no se consumen con moderación.

Los expertos recomiendan que, para incluir estos alimentos en una dieta equilibrada, es esencial saber elegir y moderar su consumo.

rmr