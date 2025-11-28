Ofrecen atención gratuita por depresión invernal en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de la temporada invernal, en la cual hay menor exposición solar, se registra un incremento en los casos de trastorno afectivo estacional (TAE), por lo que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a estar atenta a los cambios de ánimo y recuerda que tiene a su disposición una sólida red de apoyo profesional para la salud mental.

Este trastorno no es solo “tristeza invernal”, es un tipo de depresión que ocurre cíclicamente; inicia generalmente en otoño y termina con la llegada de la primavera. Está asociado a la reducción de horas de luz solar y puede afectar seriamente la calidad de vida.