Octubre se vistió de rosa con más de 8 mil mastografías gratuitas realizadas: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante octubre, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en su compromiso con el Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, reforzó la detección oportuna y la cultura de la prevención a través de mastografías gratuitas y capacitaciones para fomentar el autocuidado.
La SSM realizó un total de ocho mil 25 mastografías gratuitas, de las cuales cuatro mil 87 fueron efectuadas en las unidades móviles desplegadas en comunidades de difícil acceso, tres mil 938 estudios se realizaron en los mastógrafos fijos ubicados en los hospitales generales Dr. Miguel Silva (Morelia), Zamora, Uruapan, La Piedad, así como en la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al Cáncer de Mama (Uneme Dedicam).
Uneme Dedicam, además de realizar los estudios de mastografía, jugó un papel crucial al fungir como centro de formación, con 16 capacitaciones presenciales y virtuales a más de dos mil 500 personas de diversas instituciones como la Secretaría de Finanzas, Policía Morelia, Comisión Federal de Electricidad, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Agrario, entre otras.
Las jornadas formativas estuvieron dirigidas a la sensibilización integral sobre la enfermedad, desarrollando en las participantes la habilidad para realizar correctamente la exploración mamaria y facilitando así la recepción de un diagnóstico oportuno.
La SSM continúa con las acciones de detección a través de las unidades móviles y mastógrafos fijos que brindan atención todo el año, por ello, reitera el llamado a todas las mujeres de 40 a 69 años a seguir acudiendo a su unidad de salud más cercana para solicitar la mastografía o la exploración clínica de mama.
