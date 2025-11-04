Octubre se vistió de rosa con más de 8 mil mastografías gratuitas realizadas: SSM

Uneme Dedicam, además de realizar los estudios de mastografía, jugó un papel crucial al fungir como centro de formación, con 16 capacitaciones presenciales y virtuales a más de dos mil 500 personas de diversas instituciones como la Secretaría de Finanzas, Policía Morelia, Comisión Federal de Electricidad, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Agrario, entre otras.

Las jornadas formativas estuvieron dirigidas a la sensibilización integral sobre la enfermedad, desarrollando en las participantes la habilidad para realizar correctamente la exploración mamaria y facilitando así la recepción de un diagnóstico oportuno.