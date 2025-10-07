Octubre Rosa: El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo; hoy, la sobrevida es del 95 por ciento en etapas tempranas, informó el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, al precisar que este padecimiento es la primera causa de diagnóstico en mujeres de cualquier edad, principalmente mayores de 25 años, y entre los 50 y 70 años se da el más agresivo.

Octubre Rosa es la campaña internacional de concientización sobre el cáncer de mama; el 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha para promover la detección temprana e incentivar la realización de controles como autoexploraciones y mastografías que permitan la detección oportuna de irregularidades en la glándula mamaria, a fin de que haya un diagnóstico y tratamiento adecuado.

De acuerdo con Ibarra Torres, en México una mujer fallece cada dos horas a causa de este problema de salud, por lo que generar acciones de sensibilización es fundamental para aumentar la atención, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos.

Asimismo, especificó que es necesario que las mujeres tengan estilos de vida saludables, a fin de reducir factores de riesgo, pero principalmente, romper las barreras y estigmas para el acceso a una detección temprana y tamizaje. El reconocer los signos de sospecha de cáncer y conocer la ruta de atención es fundamental.

En ese tenor, explicó que si las mujeres detectan un bulto o bolita en la mama o la axila (debajo del brazo); un aumento en el grosor de la piel, hoyuelos sobre las mamas al alzar los brazos o hinchazón de una parte; cambios en la coloración de la piel; enrojecimiento o descamación; hundimiento o dolor del pezón, inclusive secreción que no sea leche; y/o cualquier cambio en el tamaño o forma de la mama, es necesario acudir a las instancias de salud a un diagnóstico.

La Secretaría de Salud en Michoacán, dijo, cuenta con cuatro unidades móviles que recorren las comunidades para realizar mastografías gratuitas a las mujeres, además la UNEME DEDICAM y los Hospitales Generales "Dr. Miguel Silva", de Zamora, de Uruapan y de La Piedad.