Nuevos lentes podrían reducir hasta 71% la progresión de miopía en niños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó los lentes Essilor Stellest, la primera autorización oficial para unas gafas diseñadas no solo para corregir la miopía en niños, sino también para ralentizar su progresión.

La miopía es un problema crónico que dificulta ver con claridad los objetos lejanos y que avanza con rapidez entre los más jóvenes. Se estima que para 2050, más de la mitad de la población mundial podría ser miope.

Estos lentes están diseñados para niños de 6 a 12 años, etapa clave para el inicio del tratamiento.

Tienen un área central de 9 mm que corrige la visión.

Alrededor, incorporan anillos de diminutos puntos elevados llamados lenslets periféricos , que crean un “desenfoque de luz” capaz de reducir el impacto en la retina.

Ese desenfoque ayuda a ralentizar el crecimiento del ojo y, con ello, la progresión de la miopía.

En estudios realizados con menores, los Essilor Stellest mostraron cifras prometedoras: