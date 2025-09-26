Nuevos lentes podrían reducir hasta 71% la progresión de miopía en niños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó los lentes Essilor Stellest, la primera autorización oficial para unas gafas diseñadas no solo para corregir la miopía en niños, sino también para ralentizar su progresión.
La miopía es un problema crónico que dificulta ver con claridad los objetos lejanos y que avanza con rapidez entre los más jóvenes. Se estima que para 2050, más de la mitad de la población mundial podría ser miope.
Estos lentes están diseñados para niños de 6 a 12 años, etapa clave para el inicio del tratamiento.
Tienen un área central de 9 mm que corrige la visión.
Alrededor, incorporan anillos de diminutos puntos elevados llamados lenslets periféricos, que crean un “desenfoque de luz” capaz de reducir el impacto en la retina.
Ese desenfoque ayuda a ralentizar el crecimiento del ojo y, con ello, la progresión de la miopía.
En estudios realizados con menores, los Essilor Stellest mostraron cifras prometedoras:
53% de reducción en el alargamiento del ojo (longitud axial).
71% de reducción en la progresión de la miopía medida por refracción.
No se reportaron efectos adversos graves; solo algunos casos de visión borrosa temporal o halos.
Los expertos señalan que los padres deben estar atentos a síntomas como:
Visión borrosa al ver de lejos.
Acercar en exceso libros o juguetes.
Entrecerrar los ojos para enfocar.
Dificultad para leer el pizarrón en la escuela.
El diagnóstico debe realizarse con un oculista u oftalmólogo, quien revisa la graduación y propone el tratamiento adecuado.
Para la FDA, esta innovación puede reducir el riesgo de que millones de niños desarrollen problemas graves de visión en la vida adulta.
mrh