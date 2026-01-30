Nuevo avance de Barbacid contra el cáncer de páncreas revoluciona la ciencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Dr. Mariano Barbacid, uno de los científicos más influyentes en el campo de la oncología molecular, ha logrado un avance histórico en la lucha contra el cáncer de páncreas, una de las formas de cáncer más agresivas y con peores perspectivas de supervivencia. Este logro, desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha marcado un hito con la remisión completa de tumores pancreáticos en modelos animales mediante una terapia combinada de tres medicamentos dirigidos.

El tratamiento que Barbacid y su equipo han desarrollado combina tres inhibidores dirigidos contra KRAS, EGFR y STAT3, proteínas claves en el desarrollo y crecimiento de los tumores pancreáticos. Este enfoque, que ataca tres frentes simultáneamente, ha demostrado ser altamente eficaz, eliminando los tumores sin causar efectos secundarios apreciables. Además, la respuesta terapéutica se ha mantenido estable durante más de 200 días, abriendo un nuevo horizonte en el tratamiento del cáncer de páncreas.