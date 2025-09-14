Nuevo acelerador lineal, fortalece lucha contra el cáncer en Michoacán: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo acelerador lineal del Instituto Michoacano de Oncología, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), cuenta con tecnología de punta para una atención oncológica de alta precisión y seguridad en la región.

Este equipo permitirá tratamientos de radioterapia de intensidad modulada, técnica que ajusta la dosis de radiación para conformar el haz al tamaño y forma del tumor, protegiendo al mismo tiempo los tejidos sanos circundantes. Esto es especialmente beneficioso para tumores ubicados cerca de órganos vitales.