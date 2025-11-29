Salud

¡No te automediques! Estas son las señales de influenza en esta temporada de frío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud del estado lanzó una campaña preventiva para alertar a la población sobre los principales síntomas de la influenza estacional, enfermedad que suele intensificarse durante la temporada invernal.

Entre los síntomas más frecuentes destacan:

  • Tos

  • Fiebre

  • Cansancio

  • Dolor de garganta

  • Dolor muscular o corporal

  • Secreción o congestión nasal

Ante cualquier síntoma, las autoridades recomiendan acudir a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación, ya que un diagnóstico adecuado puede prevenir complicaciones respiratorias o contagios.

Asimismo, se recordó a la ciudadanía que el lavado frecuente de manos, el uso adecuado de cubrebocas en espacios cerrados y mantener una buena hidratación siguen siendo medidas eficaces de prevención.

