“No hay pruebas”: especialistas desmienten teoría de Trump sobre el paracetamol y autismo

“El paracetamol, cuando se toma siguiendo indicaciones, es seguro durante el embarazo. No hay evidencia científica sólida que lo relacione con el autismo”, afirmó la APA.

La organización también reiteró que las vacunas no causan autismo y que es incorrecto afirmar relaciones causales basadas en estudios aislados. Además, enfatizó que el autismo es un trastorno complejo que requiere mayor inversión en investigación y atención médica.