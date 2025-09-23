“No hay pruebas”: especialistas desmienten teoría de Trump sobre el paracetamol y autismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el presidente Donald Trump sugiriera una posible relación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) emitió un comunicado desmintiendo dicha teoría.
“El paracetamol, cuando se toma siguiendo indicaciones, es seguro durante el embarazo. No hay evidencia científica sólida que lo relacione con el autismo”, afirmó la APA.
La organización también reiteró que las vacunas no causan autismo y que es incorrecto afirmar relaciones causales basadas en estudios aislados. Además, enfatizó que el autismo es un trastorno complejo que requiere mayor inversión en investigación y atención médica.
Finalmente, la APA pidió a las autoridades y figuras públicas priorizar información basada en evidencia científica, especialmente cuando se habla de salud materna e infantil.
En su posicionamiento, la APA subrayó que las afirmaciones que vinculan medicamentos comunes con trastornos del neurodesarrollo deben tratarse con cautela. Alertó que difundir mensajes sin respaldo científico puede poner en riesgo la salud pública, especialmente de mujeres embarazadas que podrían evitar tratamientos necesarios por miedo o desinformación.
BCT