'No es ser Grinch'; la depresión invernal que afecta a miles en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No todos viven la Navidad envueltos en luces y villancicos. Para miles de mexicanos, diciembre llega con una sombra silenciosa: la depresión invernal, un trastorno emocional que suele confundirse con apatía, mal humor o el famoso “modo Grinch”, pero que en realidad es una condición de salud mental con causas y síntomas bien identificados.
¿Qué es la depresión invernal?
También conocida como depresión blanca, se trata de un trastorno afectivo estacional que aparece de manera recurrente durante los meses de invierno. Cuando los síntomas se repiten por dos años consecutivos, puede ser indicio de un trastorno depresivo mayor.
Especialistas advierten que la disminución de la luz solar, los cambios de temperatura y la ruptura de rutinas cotidianas influyen directamente en el estado de ánimo durante los meses de invierno, particularmente en noviembre, diciembre y enero. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este padecimiento puede afectar hasta al 8% de la población, con una incidencia mayor en mujeres jóvenes.
Falta de energía y cansancio constante
Irritabilidad y cambios bruscos de humor
Ideas negativas o desesperanzadoras
Pérdida de interés en actividades cotidianas
Aislamiento social
Tristeza persistente durante varios días
¿Cómo enfrentar la depresión invernal?
Gestionar expectativas: aceptar que no todo debe ser perfecto en Navidad.
Mantener rutinas saludables: ejercicio, alimentación balanceada y descanso.
Aprender a decir “no”: establecer límites sin culpa.
Buscar apoyo emocional: compartir sentimientos con personas de confianza.
Practicar el autocuidado: dedicar tiempo a actividades placenteras.
Atención profesional: acudir con psicólogos o psicoterapeutas si los síntomas persisten.
La depresión durante estas fechas también puede intensificarse por factores emocionales y sociales como:
La ausencia de seres queridos, que revive duelos y pérdidas.
El estrés por compromisos, gastos y organización de celebraciones.
Conflictos familiares derivados de reuniones obligadas.
La soledad, especialmente en personas que no tienen con quién celebrar.
El IMSS ha identificado que cuatro de cada cinco casos de depresión invernal se presentan en mujeres de entre 25 y 30 años de edad, quienes durante estas fechas experimentan irritabilidad, pensamientos negativos, aislamiento social y una sensación constante de tristeza.
RPO