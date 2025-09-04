No desayunar aumenta el riesgo de fracturas óseas, revela estudio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un estudio realizado en Japón confirmó que saltarse el desayuno aumenta el riesgo de fracturas por osteoporosis. La investigación, publicada en la revista Journal of the Endocrine Society, analizó datos de salud de más de 927 mil personas adultas y reveló que quienes omiten la primera comida del día tienen un 18 por ciento más de probabilidad de sufrir lesiones en huesos como cadera, pierna o brazo.

El trabajo, encabezado por el doctor Hiroki Nakajima de la Universidad Médica de Nara, también encontró que los hábitos nocturnos influyen en la salud ósea. Las personas que cenan tarde y además no desayunan aumentan su riesgo hasta en un 23 por ciento, mientras que otros factores como el tabaquismo, la falta de sueño y el consumo de alcohol elevan aún más la vulnerabilidad.

Los investigadores señalaron que la relación entre la alimentación y la fortaleza de los huesos está ligada a la ingesta insuficiente de nutrientes clave como vitamina D y calcio, presentes en alimentos que suelen consumirse durante la mañana.

De acuerdo con el estudio, la osteoporosis debe considerarse una enfermedad vinculada con el estilo de vida, ya que no solo depende de factores genéticos o de la edad, sino también de la calidad de los hábitos diarios.

Los especialistas recomendaron mantener una dieta equilibrada, evitar saltarse comidas y adoptar rutinas más saludables que incluyan ejercicio regular y buen descanso, como medidas básicas para prevenir esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

agm