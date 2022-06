Niños y adolescentes, quienes más hacen uso de vapeadores: Coepris

Añadió que el objetivo de la Coepris es proteger a los más jóvenes por lo que en conjunto con la Secretaría de Educación trabajan para notificar a los padres de familia que estos aparatos no son "un dulce ni un distractor, es un agente dañino para sus niños, los papás no permitan que lo lleven a la escuela, que no entre a su casa", dijo.

Manifestó que constantemente hay operativos en distintas zonas y bares para persuadir el uso del cigarrillo electrónico.

Desde que se prohibió su circulación a nivel nacional, la Coepris ha asegurado casi 2 mil productos. Indicó que se han aplicado multas a establecimientos que permiten el uso de vapeadores.

Explicó que el vapeador contiene acetato de vitamina E, la sustancia principal a la que se le ha acuñado el daño, éste genera humo y ese humo tiene sustancias muy dañinas para la salud, por lo que no se les puede dar un registro sanitario.

AC