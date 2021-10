Mujeres más jóvenes desarrollan cáncer de mama: UNAM

Este carcinoma generalmente se extirpa de forma completa, no dejamos rastro de él en la glándula mamaria, pero tenemos la radioterapia para un tratamiento de adyuvancia para combatir el tumor, abunda Solorza Luna.

El experto enfatizó en la importancia de la autoexploración "porque no tiene ningún costo, la pueden hacer con mucha facilidad. Debe ser entre el séptimo y el décimo día del primer día de la menstruación, para que la mama no se encuentre sobrecargada y sea más fácil de explorar. No cuando está menstruando porque puede haber inflamación y dolor, hay que esperar a que pase esa etapa”, explicó.

AC