¿Moda peligrosa? Riesgos de las proteínas en polvo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos años, el consumo de proteínas en polvo ha dejado de ser exclusivo de atletas para convertirse en una moda entre la población general. Sin embargo, especialistas advierten que no todas las personas deberían consumir estos suplementos, ya que no todas las proteínas son iguales ni necesarias en todos los casos.

Los batidos de proteínas suelen venderse como la clave para ganar músculo, recuperarse después de entrenar o mejorar el rendimiento físico. No obstante, su consumo sin supervisión médica puede ser contraproducente.