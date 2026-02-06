Michoacán, "turismo estético" que obliga a intensificar la vigilancia sanitaria: Coepris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde hace unos años, Michoacán se ha convertido en un destino denominado como "turismo estético", donde falsos cirujanos plásticos realizan procedimientos estéticos y reconstructivos sin contar con la especialidad médica, certificación ni el entrenamiento necesario en cirugía plástica, estética y reconstructiva.
El uso de casas para la realización de operaciones o hasta realizar tandas para llevar estos procedimientos han sido el auge de tiempo atrás. Tan solo en 2025, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) suspendió 12 establecimientos por ausencia de licencias y no contar con los quirófanos conforme a la norma sanitaria e, inclusive, detectar a los falsos cirujanos que han logrado escapar ante las irregularidades que realizan, pero que se clausuran los negocios.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el titular de la Coepris, Hebert Israel Flores Leal, resaltó que se trata de un tema prioritario de atención, toda vez que se han detectado establecimientos que ofertan cirugías estéticas y plásticas sin contar con licencia otorgada por la Federación, en específico, dijo, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Documentó que el año pasado se verificaron cerca de 80 establecimientos, de los cuales 12 fueron suspendidos por la ausencia de licencias y falta de cumplimiento a la normativa sanitaria; sin especificar el nombre, señaló que hubo una suspensión definitiva en un municipio aledaño a la zona metropolitana de Guadalajara que fue reincidente.
"Estaba suspendido por nosotros, siguió en labores y tuvieron un desafortunado deceso y esa reincidencia hizo que ya no tuviera una oportunidad para seguir laborando", refirió.
Implantes mamarios, lipectomías o abdominoplastia, blefaroplastias y rinoplastias son las de mayor demanda por aquellas mujeres, y algunos hombres, que buscan hacerse "arreglitos" en el cuerpo, aseguró el comisionado estatal, al precisar que Morelia es el epicentro de estos procedimientos mal realizados y sin certificación por parte de aquellos que llegan a decirse médicos y, que muchas veces, dejó en claro, tienen otra profesión.
Lázaro Cárdenas es otro de los municipios donde se ha detectado y verificado establecimientos con estas actividades, además del Oriente de Michoacán.
"Hay mucho turismo, por así decirlo, turismo estético (...), el modo operandi es -ya te programé en un hospital conocido-, y en la mañana les llaman, -oye, sabes, está lleno el quirófano en el hospital; vente a mi clínica y aquí tengo todo listo-", comentó.
Pero en Apatzingán, subrayó, se encontró una situación grave que, desde el año pasado, puso en alerta a las autoridades del estado.
Relató que, junto con las autoridades sanitarias de San Luis Potosí, se le dio seguimiento a un grupo de personas que denunciaron sobre los procedimientos estéticos mediante tandas, la cual era organizada por jóvenes, inclusive menores de edad.
"Se realizaba en un quirófano improvisado y, a quien le tocaba la tanda, le realizaban el procedimiento. Esto ya tiene un año detectado y junto con San Luis se cerró el consultorio del falso médico y es alguien que no se ha vuelto a parar en Michoacán", aseguró al mencionar que muchos de estas personas van de un lado a otro y pueden llegar a regresar cuando los casos "se enfrían".
Ante este panorama, Flores Leal pidió a la población interesada en realizarse procedimientos estéticos a que investiguen sobre los médicos que las realizan, que cuente con todas las credenciales y que no sean en espacios de dudosa calidad, es decir, no en casas ni bodegas; los especialistas en la materia están adscritos a asociaciones que muestra todas sus credenciales y la formación que tuvieron para poder realizar estos procedimientos.
"Decirles a las personas que no pongan en sus manos, menos para este tipo de procedimientos, un lugar que parezca una casa, unas instalaciones inadecuadas y métanse a internet, ahí está la cédulas de todos los médicos y de donde los avalan para hacer este tipo de procedimientos", concluyó.
