Michoacán, "turismo estético" que obliga a intensificar la vigilancia sanitaria: Coepris

Implantes mamarios, lipectomías o abdominoplastia, blefaroplastias y rinoplastias son las de mayor demanda por aquellas mujeres, y algunos hombres, que buscan hacerse "arreglitos" en el cuerpo, aseguró el comisionado estatal, al precisar que Morelia es el epicentro de estos procedimientos mal realizados y sin certificación por parte de aquellos que llegan a decirse médicos y, que muchas veces, dejó en claro, tienen otra profesión.

Lázaro Cárdenas es otro de los municipios donde se ha detectado y verificado establecimientos con estas actividades, además del Oriente de Michoacán.

"Hay mucho turismo, por así decirlo, turismo estético (...), el modo operandi es -ya te programé en un hospital conocido-, y en la mañana les llaman, -oye, sabes, está lleno el quirófano en el hospital; vente a mi clínica y aquí tengo todo listo-", comentó.

Pero en Apatzingán, subrayó, se encontró una situación grave que, desde el año pasado, puso en alerta a las autoridades del estado.

Relató que, junto con las autoridades sanitarias de San Luis Potosí, se le dio seguimiento a un grupo de personas que denunciaron sobre los procedimientos estéticos mediante tandas, la cual era organizada por jóvenes, inclusive menores de edad.

"Se realizaba en un quirófano improvisado y, a quien le tocaba la tanda, le realizaban el procedimiento. Esto ya tiene un año detectado y junto con San Luis se cerró el consultorio del falso médico y es alguien que no se ha vuelto a parar en Michoacán", aseguró al mencionar que muchos de estas personas van de un lado a otro y pueden llegar a regresar cuando los casos "se enfrían".

Ante este panorama, Flores Leal pidió a la población interesada en realizarse procedimientos estéticos a que investiguen sobre los médicos que las realizan, que cuente con todas las credenciales y que no sean en espacios de dudosa calidad, es decir, no en casas ni bodegas; los especialistas en la materia están adscritos a asociaciones que muestra todas sus credenciales y la formación que tuvieron para poder realizar estos procedimientos.

"Decirles a las personas que no pongan en sus manos, menos para este tipo de procedimientos, un lugar que parezca una casa, unas instalaciones inadecuadas y métanse a internet, ahí está la cédulas de todos los médicos y de donde los avalan para hacer este tipo de procedimientos", concluyó.

BCT