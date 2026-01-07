Joven de Pátzcuaro dona sus órganos y cambia la vida de más de cuatro personas

La coordinación entre instituciones permitió que esta donación alcanzara diversas regiones del país, el corazón fue trasladado, a través de la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez” en la Ciudad de México, para ser trasplantado a un joven de 22 años.

El hígado fue enviado al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, beneficiando a una paciente de 65 años, mientras que ambos riñones se quedan en Michoacán para ser trasplantados en el mismo Hospital General “Dr. Miguel Silva”, devolviendo la esperanza de vida a dos varones de 55 y 30 años, respectivamente.

Tanto la piel como ambas córneas, fueron enviadas al Banco de Tejidos del Estado de México para su procesamiento y posterior uso en pacientes con requerimientos de reconstrucción o trasplante de córnea.