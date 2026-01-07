Joven de Pátzcuaro dona sus órganos y cambia la vida de más de cuatro personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El equipo multidisciplinario del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), llevó a cabo la procuración multiorgánica de un donante de 33 años de edad originario de Pátzcuaro.
Mediante la donación de corazón, hígado, riñones, córneas y piel, se logró beneficiar a más de cuatro pacientes en lista de espera. Este importante logro fue posible gracias a la decisión altruista de la familia, garantizando una segunda oportunidad para quienes requieren un trasplante de órgano o tejido.
La coordinación entre instituciones permitió que esta donación alcanzara diversas regiones del país, el corazón fue trasladado, a través de la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez” en la Ciudad de México, para ser trasplantado a un joven de 22 años.
El hígado fue enviado al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, beneficiando a una paciente de 65 años, mientras que ambos riñones se quedan en Michoacán para ser trasplantados en el mismo Hospital General “Dr. Miguel Silva”, devolviendo la esperanza de vida a dos varones de 55 y 30 años, respectivamente.
Tanto la piel como ambas córneas, fueron enviadas al Banco de Tejidos del Estado de México para su procesamiento y posterior uso en pacientes con requerimientos de reconstrucción o trasplante de córnea.
La Secretaría de Salud expresa su gratitud a la familia del donante. Este acto de altruismo no solo representa una esperanza de vida para los receptores, sino que reafirma los valores de solidaridad que fortalecen el tejido de nuestra sociedad.
