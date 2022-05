Michoacán, sin casos confirmados de hepatitis aguda grave infantil: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que a partir del 4 de mayo en que se emitió la alerta nacional, el estado no presenta casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños.

De manera retrospectiva, en la búsqueda intencionada de casos, a través de la vigilancia epidemiológica, se detectó un caso probable de hepatitis que falleció en el mes de abril; y de acuerdo a la definición operacional de caso probable, solamente el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) puede determinar, en base a estudios especiales, si un caso es probable.

A través del Comité Intersectorial de Vigilancia Epidemiológica, Michoacán trabaja en la búsqueda intencionada de casos, así como en la capacitación del personal, para la detección oportuna y tratamiento de esta enfermedad, de manera coordinada con la Federación.

Esta hepatitis de origen desconocido, se presenta en los niños desde un mes y hasta los 16 años, previamente sanos. Los síntomas de esta enfermedad son diarrea, vómito, dolor abdominal, coloración amarilla en ojos y piel, heces blancas o muy claras y orina muy oscura, y algunos pacientes no manifiestan fiebre. Además, pueden presentar enzimas hepáticas elevadas; en 70 por ciento de los casos se encontró una infección por adenovirus y el 10 por ciento puede requerir trasplante de hígado.

Las medidas preventivas que pueden ayudar a mitigar son lavar frecuentemente las manos con agua y jabón y utilizar alcohol en gel; lavar y desinfectar las frutas y verduras; cubrir boca y nariz al toser y estornudar. Así mismo es importante asegurarse que el agua para beber sea hervida, clorada o de garrafón y evitar compartir alimentos, bebidas y utensilios.

Finalmente se recomienda a la población evitar comer en lugares de dudosa higiene y que no tengan agua corriente, no tomar aguas frescas si son enfriadas con hielo de barra, ya que pudo haber estado en contacto con el suelo.

Cabe destacar que la hepatitis ha estado presente en el país a través de los años, por lo que no se trata de una enfermedad nueva. En el caso de la hepatitis aguda grave de origen desconocido, esta ocurre de manera abrupta y no está relacionada a ninguno de los tipos identificados como los A, B, C, D y E. En caso de presentar algún síntoma, es necesario acudir al médico.

