Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en casos de sarampión; van 138 confirmados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en casos confirmados de sarampión con un total de 138 que son importados en los municipios de Maravatío, Yurécuaro y Tanhuato.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México por parte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal (Ssa), con fecha al 05 de noviembre, en las últimas 24 horas se confirmó un caso; hoy la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes es de 2.77, además se han estudiado 443 casos sospechosos. Michoacán se encuentra por debajo de Chihuahua con 4 mil 430 casos confirmados y Jalisco con 149.

En información proporcionada a MIMORELIA.COM por parte de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), los casos confirmados son importados de jornaleros que vienen de otros estados y que no tienen antecedentes de vacunación.

Asimismo, Maravatío, Yurécuaro y Tanhuato son los municipios que registran los casos importados; en el primero el tema se controló y los otros dos se mantiene una vigilancia epidemiológica. En lo que va del año se han aplicado 336 mil 343 dosis de vacuna contra esta enfermedad en todo el estado.

A lo anterior, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud en Michoacán, Gaudencio Anaya Sánchez, puntualizó que hay un trabajo coordinado para la atención de los casos en los municipios.

"En medida de que la gente nos ayude vacunándose, será la única forma de reducir y abatir los casos de sarampión", puntualizó.