Michoacán: nació con 28 semanas, sobrevivió y volvió a casa como un héroe

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Con solo 28 semanas de gestación, 1,325 gramos de peso y 41 centímetros de estatura, Duarte Tapia vino al mundo el pasado 16 de agosto de 2025, desafiando todas las probabilidades desde su primer respiro.

Hoy, tras casi dos meses internado en el Hospital General de Apatzingán, este pequeño guerrero michoacano fue dado de alta y regresó a casa, rodeado de sonrisas, aplausos y un apodo que ya se ganó con orgullo: el “Capitán Valiente”.

Durante su estancia, Duarte recibió cuatro transfusiones y enfrentó una dura batalla contra la retinopatía del prematuro, una condición frecuente en bebés nacidos antes de término. Pero gracias al esfuerzo del personal médico y al cariño de su familia, hoy se convierte en un ejemplo de esperanza, fortaleza y vida.