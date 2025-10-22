Michoacán garantiza diagnóstico y tratamiento oncológico de vanguardia gratuito: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán es el único estado de la región Bajío que cuenta con equipo de nueva generación para el diagnóstico y tratamiento gratuito del cáncer, puestos en marcha el pasado mes de septiembre, por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La adquisición de esta tecnología de vanguardia, garantiza la cobertura gratuita, en el Instituto Michoacano de Oncología, para miles de pacientes que anteriormente debían viajar a otros estados o recurrir a servicios privados para recibir el tratamiento, lo que implicaba una carga económica para las familias.