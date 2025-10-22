Michoacán garantiza diagnóstico y tratamiento oncológico de vanguardia gratuito: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán es el único estado de la región Bajío que cuenta con equipo de nueva generación para el diagnóstico y tratamiento gratuito del cáncer, puestos en marcha el pasado mes de septiembre, por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
La adquisición de esta tecnología de vanguardia, garantiza la cobertura gratuita, en el Instituto Michoacano de Oncología, para miles de pacientes que anteriormente debían viajar a otros estados o recurrir a servicios privados para recibir el tratamiento, lo que implicaba una carga económica para las familias.
El acelerador lineal, ha permitido fortalecer la atención que se brinda al incrementar la capacidad de atención en un 150 por ciento, al pasar de 80 a 200 sesiones de radioterapia al día, permite administrar la dosis de radiación ajustándose al tamaño y la forma del tumor, protegiendo con eficacia los tejidos sanos a su alrededor.
El PET Scan, por su parte, permite a los médicos detectar el cáncer en sus etapas iniciales, evaluar la extensión de la enfermedad, determinar si un tratamiento está funcionando e identificar la recurrencia del cáncer.
El instituto está acreditado para otorgar atención médica multidisciplinaria a ocho tipos de cáncer, incluyendo mama, cérvico uterino, ovario (epitelial y germinal), próstata, testículo, endometrio, colon y recto.
El compromiso del Gobierno de Michoacán es seguir invirtiendo en infraestructura y tecnología para elevar el nivel de atención en el sector público, asegurando que los tratamientos de enfermedades complejas como el cáncer sean accesibles y gratuitos.
