Michoacán fortalece atención médica con tecnología de punta y nuevos hospitales: Bedolla

Ramírez Bedolla explicó que en Uruapan se cuenta con el hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo cual, los servicios de salud se han visto fortalecidos con 12 especialidades en diferentes disciplinas.

Además, resultado del trabajo coordinado con el Gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este año entraron en función los hospitales de Maruata, en el municipio de Aquila, así como la primera etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua, en Nahuatzen.

Destacó que, con estas obras y la adquisición de equipamiento, los servicios de salud incrementaron la capacidad de atención, permitiendo servicios inmediatos y especializados para las y los michoacanos.

