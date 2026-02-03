Michoacán, cuarto lugar a nivel nacional con casos confirmados de sarampión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A nivel nacional, Michoacán se posiciona en el cuarto lugar en número de casos confirmados de sarampión, de acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México de la Secretaría de Salud federal, con corte al lunes 2 de febrero de 2026.

En el acumulado de casos confirmados entre 2025 y 2026, se han registrado 284 en la entidad: 38 en lo que va del año y 246 durante todo el 2025.

Hasta el momento, se contabilizan 97 casos probables acumulados, con una tasa de incidencia del 0.75 y una defunción.

Elías Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), informó que está disponible la cobertura gratuita de vacunación en todos los centros de salud del estado, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 800 mil dosis disponibles para la población que desconozca su estatus de vacunación.

El funcionario estatal compartió que a la estrategia de vacunación se suman las brigadas de salud, con un equipo de respuesta rápida ante casos de sarampión confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán.

Detalló que, cuando se detectan los casos, se implementa la cobertura de vacunación casa por casa en un perímetro de 25 manzanas a la redonda, con la finalidad de prevenir nuevos contagios.

