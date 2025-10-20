Michoacán avanza hacia la cobertura sanitaria universal; prevén concretar en 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi once años de iniciar los trabajos, Michoacán avanza hacia la cobertura sanitaria universal, informó el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, al precisar que la meta es que en 2027 se logre concretar la universalización de los servicios de salud.

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM, destacó que el objetivo es ofrecer a la población atención médica oportuna, eficiente y de calidad, independientemente de su afiliación.

Especificó que, dentro de los avances, está la descentralización de los servicios de salud hacia el IMSS-Bienestar, donde se busca que trabajen de manera coordinada para que se mejore la infraestructura médico-hospitalaria, el fortalecimiento del equipamiento, el abasto de medicamentos e insumos, y las prestaciones de las y los trabajadores.