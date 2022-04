Menos del 60% de vacunados, con refuerzo contra Covid-19: Pantoja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán se tiene una cobertura del 85 por ciento de la población vacunada contra el Covid-19, pero se estima que menos del 60 por ciento se ha aplicado el refuerzo, indicó el delegado del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola.

En entrevista con medios de comunicación, el delegado del Bienestar mencionó que aunque hay quienes ya cuentan con su esquema completo, un porcentaje importante no ha acudido a los centros de vacunación para aplicarse el refuerzo correspondiente, motivo por el cual, indicó, se vacunará todo abril.

Mencionó que hubo personas que no acudieron a los centros de vacunación porque no alcanzaron a pedir permiso en sus trabajos o no se ajustaron al horario, por eso, ahora también se vacunará en IMSS, ISSSTE y Centros de Salud correspondientes en sus municipios.

Aseveró que en el estado se tiene el biológico suficiente para atender a la población que requiere el refuerzo del biológico de refuerzo contra el Sars-Cov-2.