Medidas preventivas para disminuir riesgo de contagio de A/H3N2: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influenza H3N2 no es de alarma, aseguró el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, al precisar que, si bien se trata de una infección respiratoria más contagiosa, es necesario fortalecer las medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio.

En entrevista para MiMorelia.com, enfatizó que la vacunación es fundamental y que en el estado todavía hay biológico disponible para proteger a toda la población. Indicó que se han aplicado alrededor de 700 mil dosis contra la influenza.

Asimismo, indicó que las medidas de prevención que se instauraron en 2009 con la influenza, y en 2020 con el Covid-19, son sustanciales para reducir el riesgo de contagio.

Estas son, fundamentalmente: lavado de manos, uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas al estar enfermo, mantener distancia, no saludar de beso ni mano, ingesta de líquidos y vitamina C, entre otras.

En caso de que se detecten casos de influenza H3N2, Ibarra Torres comentó que hay medicamento suficiente para la atención del paciente.