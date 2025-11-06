Medicina familiar, entrada al sistema de salud y se promueve la prevención: FMERMF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apostar por la medicina familiar en materia preventiva es fundamental para que las y los mexicanos tengan una buena calidad de vida, más cuando esta especialidad en la medicina es la entrada al sistema de salud, resaltó el presidente de la Federación Mexicana de Medicina Familiar (FMERMF), Rodrigo Villaseñor Hidalgo.

Morelia es sede del VIII Congreso Regional de Medicina Familiar y del I Congreso Estatal de Medicina Familiar, donde el presidente destacó el papel de los médicos familiares en la promoción de la salud.

Responder a los retos del presente y ver por el futuro de la medicina, dijo, es el trabajo que día a día realizan quienes, desde la atención primaria a la salud, responden a la atención de los usuarios.