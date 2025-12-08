Medicamentos piratas superan a la música y ropa en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ni ropa de marca ni discos: hoy, la medicina es el producto más falsificado en México. Así lo revela la American Chamber of Commerce (AmCham), al señalar que aspirinas, ibuprofenos, paracetamoles e incluso insulina figuran entre los fármacos más adulterados y vendidos ilegalmente en el país.

Este tipo de medicamentos —falsos, caducos o robados— se encuentran fácilmente en tianguis, mercados informales, afueras del Metro y hasta en plataformas digitales. Investigaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN estiman que el mercado ilegal de medicamentos superó los 32 mil millones de pesos al cierre de 2023, con un alarmante incremento del 78% respecto a 2019.

Detrás del auge están precios hasta 70% más bajos y la percepción de impunidad: según AmCham, las sanciones por este delito siguen siendo mínimas en comparación con las ganancias que generan. El 91% de los empresarios detectan piratería en plataformas de e-commerce; el 72% en el comercio informal físico, y el 63% incluso en comercios establecidos.

El problema tiene múltiples causas: alza en los precios, mayor demanda de vitaminas y suplementos, y una débil respuesta legal. La venta ilegal de medicamentos se ha convertido en un negocio multimillonario que amenaza la salud pública y afecta a la industria formal.