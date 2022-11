Masculinidad, ligada a represión de las emociones: investigador

Hay hombres que padecen relaciones de discriminación, pero en términos estructurales, resalta el experto, la diferencia que tenemos con las mujeres es que ocupamos privilegios sociales por habitar la masculinidad o la hombría; en ellas no es así, “la feminidad está relacionada con subordinación social”.

Sin embargo, la masculinidad también se asocia con un lugar de represión de las emociones: “nos enseñan que somos racionales, como si eso fuera equivalente a que no somos emocionales; no podemos llorar cuando estamos tristes, o decir que tenemos ansiedad cuando no nos sentimos bien, y eso tiene efectos nocivos para nuestra salud”.

César Torres menciona que en términos estadísticos hay más diagnosticadas con trastornos psiquiátricos que varones. Eso se debe a que se establece una relación exacerbada entre la feminidad y la emocionalidad.

Hay una “bomba” que puede estallar en cualquier momento; es decir, “reprimimos emociones, no hablamos de cómo no sentimos, no nos atrevemos a expresar tristeza y ni siquiera emociones consideradas positivas, como felicidad. Por eso hay menor cantidad de diagnósticos psiquiátricos; cuando un hombre llega a los servicios de salud es porque ya tiene un padecimiento que lo desborda, y muchos no llegan porque se suicidan. Es necesario hablar de este tema”.

