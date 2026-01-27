Malos hábitos y poco sueño: combinación que dispara la diabetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, advirtió que la diabetes gestacional es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus en etapas posteriores de la vida, por lo que llamó a fortalecer la prevención y la atención temprana.

Durante su intervención en la conferencia mañanera, el funcionario recalcó que es un mito que toda persona diagnosticada con diabetes esté destinada a sufrir complicaciones como daño renal, ceguera, amputaciones o hipertensión. “La detección oportuna puede evitar muchas de estas complicaciones”, afirmó.

El funcionario explicó que una persona puede tener diabetes sin saberlo, ya que puede estar asintomática. Un análisis general de sangre en ayuno puede revelar niveles anormales de glucosa (por ejemplo, entre 110 y 120 mg/dL), lo que constituye una alerta temprana.

Asimismo, un perímetro abdominal incrementado, incluso sin precisar una cifra específica, representa otro factor de riesgo importante.