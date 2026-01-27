Malos hábitos y poco sueño: combinación que dispara la diabetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, advirtió que la diabetes gestacional es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus en etapas posteriores de la vida, por lo que llamó a fortalecer la prevención y la atención temprana.
Durante su intervención en la conferencia mañanera, el funcionario recalcó que es un mito que toda persona diagnosticada con diabetes esté destinada a sufrir complicaciones como daño renal, ceguera, amputaciones o hipertensión. “La detección oportuna puede evitar muchas de estas complicaciones”, afirmó.
El funcionario explicó que una persona puede tener diabetes sin saberlo, ya que puede estar asintomática. Un análisis general de sangre en ayuno puede revelar niveles anormales de glucosa (por ejemplo, entre 110 y 120 mg/dL), lo que constituye una alerta temprana.
Asimismo, un perímetro abdominal incrementado, incluso sin precisar una cifra específica, representa otro factor de riesgo importante.
Las personas que enfrentan condiciones adversas en su estilo de vida también tienen mayor posibilidad de desarrollar diabetes. Entre estas condiciones se incluyen:
Dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados
Estrés crónico (relacionado con niveles elevados de hidrocortisona)
Falta de acciones preventivas en salud
Alteraciones del sueño, tanto por exceso como por falta
“Estos factores pueden incrementar el riesgo de diabetes mellitus entre un 20% y un 60%, e incluso adelantar su aparición entre 5 y 10 años”, destacó.
Otro elemento clave es el historial familiar. Si una persona tiene un familiar directo con diabetes, tiene de 2 a 3 veces más riesgo de desarrollarla. Si son dos o más familiares, el riesgo se multiplica por 4 o hasta 6 veces.
“Conocer los antecedentes familiares permite tomar medidas de prevención más tempranas”, subrayó el secretario.
BCT