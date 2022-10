Mala alimentación y sedentarismo también afectan el corazón: LabDO

1.- Estadísticas de defunciones registradas 2021. (Julio 2022) inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/dr/dr2021_07.pdf

2.- Enfermedades cardiovasculares. Organización Mundial de la Salud. who.int/es/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1

3.- Live Well Nutrición para un corazón saludable intermountainhealthcare.org/ckr-ext/Dcmnt?ncid=522450328

4.- Accelerometer measured physical activity and the incidence of cardiovascular disease: Evidence from the UK Biobank cohort study. (Enero 2021) journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003487