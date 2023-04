Módulos itinerantes, con 231 beneficiarias al programa de apoyo para mujeres con cáncer

Refirió que se contempla una meta de atender a 1000 familias para el año 2023 en este programa dirigido para mujeres con cáncer de mama o cervicouterino, que sean madres cuidadoras de un niño con un tratamiento oncológico, que no tengan tutores o que no tengan hijos, así como aquellas que no tienen derechohabiencia de seguridad social.

Indicó que actualmente las beneficiarias rondan entre los 50 y 60 años de edad, principalmente, pero el programa tiene una cobertura para mujeres a partir de los 18 años de edad con uno de estos dos padecimientos oncológicos.

EA