México avanza contra el VIH: acceso universal a PrEP, PEP y antirretrovirales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sector Salud firmó un Acuerdo de Colaboración para fortalecer la respuesta al VIH en México, con lo que se garantizará el acceso universal a medicamentos antirretrovirales, así como a la profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP), sin importar la institución de salud a la que pertenezca cada paciente.
En el marco del Día Mundial del Sida, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, encabezó la firma del convenio, que establece un modelo integral de intercambio de servicios entre instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex. Esto permitirá a cualquier persona acceder a tratamientos de forma oportuna, continua y sin barreras administrativas.
Además, el funcionario anunció que México implementará una estrategia de vacunación contra el virus causante de la enfermedad Mpox, dirigida a poblaciones con mayor riesgo, siguiendo estándares internacionales y evidencia científica.
“Hoy damos un paso decisivo para avanzar hacia una república sana, como nos ha encomendado la presidenta Claudia Sheinbaum. Una república donde la salud no solo atienda, sino prevenga”, expresó Kershenobich.
La Ciudad de México transfirió una plataforma digital única que permitirá el registro y seguimiento clínico de pacientes con VIH, y se implementarán protocolos de transferencia sectorial que garanticen la continuidad del tratamiento por hasta 12 meses, incluso si la persona cambia de institución.
Durante el evento, el director del IMSS, Zoé Robledo, presentó las cuatro líneas prioritarias del Instituto contra el VIH:
Ampliar la oferta de PrEP en unidades médicas y hospitales rurales.
Implementar la estrategia PrEP Plus, con vacunación y prevención combinada.
Actualizar modelos epidemiológicos para identificar poblaciones clave.
Capacitar al personal médico en coordinación con instituciones educativas y sociedad civil.
A su vez, Alejandro Svarch Pérez, titular de IMSS Bienestar, subrayó que se fortalecerá el primer nivel de atención, con pruebas rápidas, consejería sin prejuicios y acceso ampliado a PrEP en centros de salud.
El director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó la importancia de la prevención, uso del condón, educación sexual, diagnóstico oportuno y seguimiento continuo, como ejes para erradicar el VIH.
Por su parte, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, aseguró que este acuerdo envía una señal clara: “el acceso a la salud ya no dependerá de a qué institución pertenezcas, sino de lo que necesites”.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial, añadió que la atención integral solo será posible si las instituciones trabajan como un bloque unido, eliminando barreras derivadas de cambios laborales o familiares.
En el acto también participó la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, quien anunció la construcción de la tercera Clínica Especializada Condesa en la zona norte de la capital, lo que ampliará la cobertura en servicios para el VIH y otras ITS.
Finalmente, el director general del Censida, Juan Luis Mosqueda Gómez, recordó que todas estas acciones buscan cumplir los compromisos globales de la OMS: que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, 95% en tratamiento y 95% con carga viral indetectable.
SHA