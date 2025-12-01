México avanza contra el VIH: acceso universal a PrEP, PEP y antirretrovirales

Además, el funcionario anunció que México implementará una estrategia de vacunación contra el virus causante de la enfermedad Mpox, dirigida a poblaciones con mayor riesgo, siguiendo estándares internacionales y evidencia científica.

“Hoy damos un paso decisivo para avanzar hacia una república sana, como nos ha encomendado la presidenta Claudia Sheinbaum. Una república donde la salud no solo atienda, sino prevenga”, expresó Kershenobich.

La Ciudad de México transfirió una plataforma digital única que permitirá el registro y seguimiento clínico de pacientes con VIH, y se implementarán protocolos de transferencia sectorial que garanticen la continuidad del tratamiento por hasta 12 meses, incluso si la persona cambia de institución.

Durante el evento, el director del IMSS, Zoé Robledo, presentó las cuatro líneas prioritarias del Instituto contra el VIH:

Ampliar la oferta de PrEP en unidades médicas y hospitales rurales. Implementar la estrategia PrEP Plus, con vacunación y prevención combinada. Actualizar modelos epidemiológicos para identificar poblaciones clave. Capacitar al personal médico en coordinación con instituciones educativas y sociedad civil.

A su vez, Alejandro Svarch Pérez, titular de IMSS Bienestar, subrayó que se fortalecerá el primer nivel de atención, con pruebas rápidas, consejería sin prejuicios y acceso ampliado a PrEP en centros de salud.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó la importancia de la prevención, uso del condón, educación sexual, diagnóstico oportuno y seguimiento continuo, como ejes para erradicar el VIH.