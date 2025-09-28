Médicos del IMSS en Chiapas aplican técnicas avanzadas de injertos cutáneos y cicatrización a paciente electrocutado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante tratamientos avanzados y tecnología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), médicos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” en Tapachula, Chiapas, lograron la recuperación integral de Carlos N, paciente de 42 años que sufrió quemaduras por alto voltaje derivadas de un accidente laboral.

El doctor Carlos Echeverría Rosales, médico cirujano plástico reconstructivo adscrito al HGZ No. 1, detalló que el derechohabiente, quien es chofer de tráiler, presentó lesiones severas en el brazo izquierdo, miembro pélvico derecho, cara y tórax, luego de que el 24 de mayo sufriera una descarga eléctrica que atravesó todo su cuerpo.

El especialista explicó que, debido a la gravedad del caso, el paciente requirió manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde a lo largo de su hospitalización fue sometido a más de 14 procedimientos quirúrgicos, entre ellos la reconstrucción de miembro pélvico, la aplicación de aloinjertos cutáneos cultivados y terapia de presión negativa para la cicatrización, lo que permitió su recuperación y una mejor calidad de vida.