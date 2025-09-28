Médicos del IMSS en Chiapas aplican técnicas avanzadas de injertos cutáneos y cicatrización a paciente electrocutado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante tratamientos avanzados y tecnología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), médicos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” en Tapachula, Chiapas, lograron la recuperación integral de Carlos N, paciente de 42 años que sufrió quemaduras por alto voltaje derivadas de un accidente laboral.
El doctor Carlos Echeverría Rosales, médico cirujano plástico reconstructivo adscrito al HGZ No. 1, detalló que el derechohabiente, quien es chofer de tráiler, presentó lesiones severas en el brazo izquierdo, miembro pélvico derecho, cara y tórax, luego de que el 24 de mayo sufriera una descarga eléctrica que atravesó todo su cuerpo.
El especialista explicó que, debido a la gravedad del caso, el paciente requirió manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde a lo largo de su hospitalización fue sometido a más de 14 procedimientos quirúrgicos, entre ellos la reconstrucción de miembro pélvico, la aplicación de aloinjertos cutáneos cultivados y terapia de presión negativa para la cicatrización, lo que permitió su recuperación y una mejor calidad de vida.
El doctor Echeverría Rosales destacó el manejo avanzado de quemaduras y el trabajo coordinado del personal médico, de enfermería y especialistas en salud para lograr una atención integral que refleja la capacidad resolutiva de las unidades hospitalarias del IMSS en Chiapas.
El paciente, a quien se le tuvo que amputar el brazo izquierdo debido a la gravedad de sus lesiones, compartió que durante su estancia en el hospital se sintió acompañado y con esperanza, ya que en todo momento recibió atención cercana y profesional por parte del personal médico, de enfermería y de trabajo social, quienes lo alentaron a enfrentar con confianza cada cirugía programada y todo su proceso de recuperación.
“Recibí una atención excelente. Agradezco profundamente al equipo médico, de enfermería y de trabajo social, quienes me brindaron un trato cálido, humano y lleno de compasión. Más allá de ser grandes profesionales de la salud, me demostraron ser personas comprometidas y siempre al pendiente de mi recuperación. Para mí, la atención en el IMSS fue verdaderamente de excelencia”, expresó.
El IMSS en Chiapas refrenda su compromiso de ofrecer atención médica oportuna y especializada, con tecnologías y tratamientos de vanguardia que contribuyen al bienestar de la población derechohabiente.
