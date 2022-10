Más que productos 'milagro', son un engaño; Coepris exhorta a no caer en mentiras

A lo anterior explicó, muchos de esos productos vienen etiquetados en idiomas que no son el Español, como el inglés o el mandarín, “y eso no está permitido, entonces se está asegurando ese producto”, confirmó el titular de la Coepris Michoacán.

Hebert Flores Leal detalló que hasta el momento en conjunto con la Secretaría de Salud de Michoacán (SMM), no se cuenta con una cifra de las personas afectadas por estos productos.

“Lo primero es asegurar que no hace daño, y si no tiene el registro sanitario ¿entonces qué están vendiendo?”.

Ante el próximo inicio del Buen Fin, Flores Leal detalló, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se mantendrá muy activa con operativos en calles y por redes sociales, alertando a la ciudadanía a no caer en estos engaños.

“En redes tenemos a gente que está monitoreando y cuando vemos perfiles que no tiene permiso de difundir un producto, se envía a la Cofepris que tiene un convenio con las redes sociales y se pueden dar de baja más de 10 mil anuncios si ellos determinan que no cumplen con el lineamiento sanitario, pero también si dan domicilios, hacemos una visita de verificación. Por semana registramos entre 30 a 40 perfiles, y cuando sí existen y no tienen permiso, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) los multa con cantidades hasta los 40 mil pesos”, concluyó diciendo lo anterior, respecto cuántas redes sociales personales y falsas se generan en la web para la venta y distribución de productos.

AC