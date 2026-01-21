Más letal que el cáncer; el riesgo cardíaco en las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en mujeres, por encima de todos los tipos de cáncer juntos.

Durante años, la salud cardiovascular femenina fue poco estudiada. Esto ha derivado en diagnósticos tardíos, tratamientos menos precisos y una brecha de información tanto para médicos como para pacientes.

Muchas mujeres desconocen que los síntomas de un infarto pueden ser distintos a los de los hombres, o que factores exclusivos como el embarazo, la menopausia o ciertas enfermedades autoinmunes influyen directamente en su riesgo cardiovascular.

Si bien las recomendaciones generales son conocidas —alimentación equilibrada, actividad física y control de presión arterial, colesterol y glucosa—, los especialistas subrayan que en las mujeres es indispensable reconocer riesgos específicos y momentos críticos a lo largo de la vida.